Происшествия 20 июля 2023, 01:26 Мотоцикл и грузовик столкнулись в Челябинске из-за дождя

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ДТП произошло в северо-западном районе Челябинска из-за дождя. Там столкнулись грузовик и мотоцикл. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные регионального ГИБДД.

Авария произошла неподалеку от торгового комплекса «Фиеста» на улице Молодогвардейцев. Там 65-летний водитель грузовика Isuzu столкнулся с мотоциклом Suzuki, за рулем которого находился 24-летний молодой человек. В результате второй водитель получил трамы. Его госпитализировали. По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за мокрой от дождя трассы.