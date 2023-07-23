Происшествия 23 июля 2023, 13:03 Мотоцикл и автомобиль столкнулись на юго-востоке Москвы Дептранс Москвы: на перекрестке на юго-востоке города столкнулись мотоцикл и автомобиль

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Автомобиль и мотоцикл столкнулись на пересечении Совхозной и Краснодарской улиц на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

На опубликованных ведомством кадрах с камер наблюдения мотоцикл врезался в легковой автомобиль. На месте, по информации дептранса, работают оперативные службы города.

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Обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших еще уточняются, движение на перекрестке не затруднено.

Ранее экстренные службы сообщили о смертельном ДТП на Третьем транспортном кольце в районе Беговой улицы. Из-за столкновения Haval и Audi погиб водитель одной из машин.