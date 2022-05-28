Моторная лодка затонула у берегов Индонезии, 26 человек пропали без вести

Индонезийские спасатели ищут 26 человек, пропавших без вести в субботу, после того как лодка с 43 пассажирами на борту перевернулась у острова Сулавеси. Об этом сообщил Reuters.

Моторная лодка, вышедшая из порта Паотере в Макассаре, столице провинции Южный Сулавеси, в полночь четверга пропала без вести на следующий день, так как не смогла прибыть в пункт назначения.

Спасенных пассажиров подобрали буксиры и доставили в Банджармасин на Южном Калимантане и Дженепонто в Южном Сулавеси, сообщил в глава поисково-спасательного агентства Южного Сулавеси Джунаиди.

Местные власти заявили, что, по их мнению, авария была вызвана нехваткой топлива и плохой погодой.

«У нас есть подтверждение того, что катер затонул в районе поисков. Поступила информация о том, что 17 человек были найдены и спасены проплывающими буксирами», — сказал он.

Метеорологическое агентство Индонезии ранее сообщало о волнах высотой 2,5 метра в районах Макассарского пролива.