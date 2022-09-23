Мотофестиваль отменили в Москве | 360°

Происшествия 23 сентября 2022, 17:20 Поделиться Telegram

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Viber Мотофестиваль отменили в Москве

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Запланированный в Москве мотофестиваль не состоится. Об этом сообщила НСН со ссылкой на Дептранс столицы.

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Ведомство отменило всю программу, которая должна была состояться в рамках фестиваля. Само мероприятие было запланировано на 23–25 сентября. Причины решения об отмене неизвестны.

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