Мотофестиваль отменили в Москве | 360°

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Мотофестиваль отменили в Москве

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Запланированный в Москве мотофестиваль не состоится. Об этом сообщила НСН со ссылкой на  Дептранс столицы.

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Ведомство отменило всю программу, которая должна была состояться в рамках фестиваля. Само мероприятие было запланировано на 23–25 сентября. Причины решения об отмене неизвестны.

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