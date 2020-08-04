Мотодельтаплан разбился в Подмосковье. Видео

В Московской области, в Можайском городском округе, мотодельтаплан совершил жесткую посадку, в результате которой погиб человек. На месте работают спасательные службы и скорая помощь.

«В 14:24 поступил сигнал о жесткой посадке двухместного частного мотодельтаплана по адресу: городской округ Можайск, в районе 97 километра трассы М1. В результате происшествия пострадали два человека, один из которых погиб», — рассказали «360» в пресс-службе МЧС по Московской области.

Источник: «360»

Подробная информация о происшествии сотрудниками уточняется. Известно, что сейчас МЧС пытается вытащить пострадавших из дельтаплана. На месте работает скорая помощь.

В понедельник, 3 августа, жесткую посадку совершил самолет ООН в Мали. Он выкатился дальше взлетной полосы, в результате чего пострадали 11 человек.