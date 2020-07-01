    01 июля 2020, 11:12

    «Мострансавто» не увидел вины водителя автобуса в аварии под Чеховом

    Анатолий Минкин

    Авария на трассе Чехов — Кресты, где перевернулся рейсовый автобус, произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля нарушил правила движения. Вот время выезда со второстепенной дороги он не пропустил автобус, который ехал по главной. Как сообщило РИАМО, об этом заявил представитель пресс-службы «Мострансавто».

    «Вины водителя автобуса нет», — подчеркнул собеседник.

    После столкновения с легковым автомобилем автобус перевернулся. В результате травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Трое из них — двое несовершеннолетних и один взрослый — находятся в тяжелом состоянии.

    Сейчас на месте работают сотрудники полиции, «Мострансавто» и экстренных служб. Они устанавливают все обстоятельства аварии.

    Столкновение рейсового автобуса и автомобиля Skoda произошло на 2-м километре автодороги Чехов — Кресты.