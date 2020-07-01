«Мострансавто» не увидел вины водителя автобуса в аварии под Чеховом

«Вины водителя автобуса нет», — подчеркнул собеседник.

После столкновения с легковым автомобилем автобус перевернулся. В результате травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Трое из них — двое несовершеннолетних и один взрослый — находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, «Мострансавто» и экстренных служб. Они устанавливают все обстоятельства аварии.

Столкновение рейсового автобуса и автомобиля Skoda произошло на 2-м километре автодороги Чехов — Кресты.