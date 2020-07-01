01 июля 2020, 11:12
«Мострансавто» не увидел вины водителя автобуса в аварии под Чеховом
Авария на трассе Чехов — Кресты, где перевернулся рейсовый автобус, произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля нарушил правила движения. Вот время выезда со второстепенной дороги он не пропустил автобус, который ехал по главной. Как сообщило РИАМО, об этом заявил представитель пресс-службы «Мострансавто».
«Вины водителя автобуса нет», — подчеркнул собеседник.
После столкновения с легковым автомобилем автобус перевернулся. В результате травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Трое из них — двое несовершеннолетних и один взрослый — находятся в тяжелом состоянии.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции, «Мострансавто» и экстренных служб. Они устанавливают все обстоятельства аварии.
Столкновение рейсового автобуса и автомобиля Skoda произошло на 2-м километре автодороги Чехов — Кресты.