Рудневский мост во Владивостоке треснул из-за аномального мороза. Гигантская трещина через всю проезжую часть переправы появилась в воскресенье утром.

На место прибыли вице-мэр города Николай Зайцев, специалисты управления дорог и представители компании «Гипростроймост», сообщили в местной администрации.

После осмотра эксперты пришли к выводу, что из-за слишком холодной погоды деформационный шов моста разошелся, но угрозы разрушения нет. Конструктивные элементы моста не пострадали, а опорные части находятся в штатном положении. Никаких разрушений и деформаций влияющих на надежность моста не выявлено, заверили чиновники.

Движение на мосту из-за трещины не перекрывалось. В администрации добавили, что наблюдения за швом будут продолжены.

Ранее во Владивостоке началась разработка проектно-сметной документации для строительство нового путепровода вместо Рудневского моста. Завершить эту работу и получить заключение госэкспертизы планируется в 2022 году. «Предполагается строительство нового моста, после чего старый демонтируют и на его месте построят мост-дублер», — уточнили представители мэрии.