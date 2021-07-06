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    06 июля 2021, 19:42

    Мост смыло в Свердловской области

    Редакция сайта 360

    В городе Верхняя Салда (Свердловская область) паводок разрушил мост через реку. Существует угроза наводнения на близлежащих землях и в городке Нижняя Салда. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.

    В обоих населенных пунктах ввели режим чрезвычайной ситуации. Часть подтопленных территорий в Верхней Салде оцеплена. Проходит эвакуация местных жителей.

    В Свердловской области закрывают детские лагеря «Тирус» и «Лесная сказка». Их воспитанников накормили и вывезли на автобусах во дворец культуры в Верхней Салде. Всего спасатели вывезли из зоны подтопления свыше 300 подростков.

    Администрация Верхней Салды следит за состоянием двух водохранилищ — Исинского и Верхнесалдинского. Уровень воды в Нижнесалдинском пруду проверяют городские чиновники. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев держит ситуацию на личном контроле.