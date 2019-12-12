Мост рухнул недалеко от блокированного циклоном села на Сахалине
О происшествии губернатору Валерию Лимаренко рассказала местная жительница в одной из соцсетей, сообщил официальный портал правительства Сахалинской области.
«Сегодня (12 декабря — прим. ред.) принято решение, что в Рыбновск будет направлена рабочая группа. В нее войдут специалист по гражданской обороне муниципального образования, представители полиции и ЦРБ», — приводит сайт слова руководителя агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области Анны Михеевой.
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В сельском ФАП собрали все необходимые медикаменты. В экстренной ситуации на помощь людям направят санитарную авиацию. С доставкой продуктов в село поможет местный предприниматель: для этого он нанял два автомобиля с повышенной проходимостью.
Под одной из машин разрушился мост недалеко от села. Попавший в ДТП вездеход отбуксируют в Рыбновск. Все экстренные службы находятся в режиме готовности, ситуация под контролем.