Мост рухнул на автомобили в Китае

В 18:10 по местному времени (13:10 по Москве) на востоке Китая в городе Уси провинции Цзянсу рухнул один из пролетов виадука. Во время крушения под многотонным сооружением проезжали автомобили.

Пострадавшие погребены под обломками, добраться до них пока не удалось. Пожарные пытаются приподнять пролет краном.

Органы правопорядка установили виновника трагедии: это водитель цистерны, которая перевозила груз, в несколько раз превышающий допустимую нагрузку на виадук. Водитель скрылся с места происшествия.

В данный момент движение из Уси в Шанхай перекрыто.