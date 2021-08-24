Мост под Волгоградом рухнул под тяжестью фуры

В Волгоградской области мост через реку Елань не выдержал тяжести грузовика и рухнул. Фура с щебнем в результате провалилась вниз, но никто не пострадал. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД сообщило РИА «Новости».

Фура Renault с прицепом, полным щебня, заехала на мост через реку Елань около 15:00 в понедельник. Вес грузовика, по предварительной оценке, составлял не менее 50 тонн. Водитель грузовика решил проехать по мосту, несмотря на ограничение по весу в 10 тонн. Впоследствии мост частично обрушился.

После ДТП движение на мосту пришлось полностью закрыть, сообщили в администрации Еланского района. Сейчас последствия аварии устраняют сотрудники МВД, МЧС, строители и девять единиц техники. Водителя грузовика доставили в больницу для обследования. Местные власти подадут иск из-за нарушения ограничений по весу, что привело к обрушению моста.

Рейсовый автобус Елань — Терса, который ездил по этому мосту, сменил привычный маршрут.

В июле в Забайкальском крае из-за обильных дождей обрушился железнодорожный мост. Этот момент попал на видео. Никто не пострадал. Движение на аварийном участке восстановили за двое суток.