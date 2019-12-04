  • Мост обрушился под большегрузом в Иркутской области

    04 декабря 2019, 07:16

    Юлия Булыгина

    В Иркутской области мост обрушился после того, как по нему попытался проехать большегруз весом 60 тонн. В результате происшествия никто не пострадал.

    Обрушение произошло на автомобильном мосту через реку Макаровку между Иркутском и Киренском.

    «20 тонн — допустимая максимальная нагрузка на мост, а вес Scania с полуприцепом составлял более 60 тонн. Соответственно, произошло преломление моста. Пострадавших [в результате обрушения] нет», — сказали ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

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    Мост является частью дороги, связывающей Киренск с Иркутском. На время восстановления моста дорожники оборудовали временную переправу по льду для легкового транспорта. Позже там оборудуют ледовую дорогу для грузового.

    На месте происшествия обустроили пункт обогрева водителей. Движение в районе места происшествия затруднено, там дежурят экипажи ГИБДД, добавили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.