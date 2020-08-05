Мост обрушился на военных учениях в ЕАО. Пострадали 18 человек

Мост рухнул во время проведения военных учений в Еврейской автономной области. В результате обрушения 18 человек получили различные травмы. Сейчас пострадавшим помогают врачи.

«В поселке имени Тельмана в Смидовичском районе во время учений железнодорожных войск произошло обрушение конструкций моста. Травмы получили 18 человек», — привел ТАСС сообщение экстренных служб.

По словам собеседника агентства, всех пострадавших доставили в военный госпиталь Хабаровска. Как уточнил информированный источник «Интерфакса», во время ЧП никто не погиб.

В Минобороны рассказали, что одна из опор «самопроизвольно сложилась», когда солдаты железнодорожных войск наводили мостовую переправу. Пострадали двое военных, их госпитализировали, угрозы жизни нет.

Согласно одной из версий, к обрушению моста могло привести нарушение техники безопасности. Но точные причины и обстоятельства пока еще выясняются.