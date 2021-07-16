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    16 июля 2021, 07:36

    Мост через реку Ургал смыло в Хабаровском крае из-за паводка

    Наза Салех Захи

    Мост через реку Ургал смыло в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. ЧП произошло в результате паводка. Об этом сообщили местные власти.

    Мост через реку Ургал смыло в Хабаровском крае из-за паводка

    «На данный момент серьезной проблемой является то, что рано утром, несмотря на принятые защитные меры, смыло мост через реку Ургал. Остались отрезанными от автомобильного сообщения поселки Софийск и Шахтинский», — говорится в сообщении на сайте краевого правительства.

    Уточняется, что там сейчас находятся около 1200 человек, в том числе и вахтовые рабочие. Электричество в Софийске и Шахтинске временно обеспечивают с помощью дизель-генераторов.

    За последние два на территории муниципалитета выпало до 170 миллиметров осадков, что является 80% от месячной нормы. В результате этого уровень воды поднялся в четырех реках: Бурее, Ургале, Нимане, Умальте. На Бурее вода поднялась более, чем на 10 метров. При том, что неблагоприятным считают показатель в 850 сантиметров.

    В результате паводка пострадали два поселке. В одном из них — Ургале-1 —живет 70 человек. Половина из них смогли выбраться самостоятельно. В воде оказались 12 домов и 30 придомовых территорий.

    Местные власти создали пункт временного размещения в Ургале. Там в данный момент находятся 35 человек. Всего там можно разместить до 400 жителей. В зону паводка отправились пожарные, также к вылету готовятся сотрудники комитета по гражданской защите.