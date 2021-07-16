Мост через реку Ургал смыло в Хабаровском крае из-за паводка

Мост через реку Ургал смыло в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. ЧП произошло в результате паводка. Об этом сообщили местные власти.

«На данный момент серьезной проблемой является то, что рано утром, несмотря на принятые защитные меры, смыло мост через реку Ургал. Остались отрезанными от автомобильного сообщения поселки Софийск и Шахтинский», — говорится в сообщении на сайте краевого правительства.

Уточняется, что там сейчас находятся около 1200 человек, в том числе и вахтовые рабочие. Электричество в Софийске и Шахтинске временно обеспечивают с помощью дизель-генераторов.

За последние два на территории муниципалитета выпало до 170 миллиметров осадков, что является 80% от месячной нормы. В результате этого уровень воды поднялся в четырех реках: Бурее, Ургале, Нимане, Умальте. На Бурее вода поднялась более, чем на 10 метров. При том, что неблагоприятным считают показатель в 850 сантиметров.

В результате паводка пострадали два поселке. В одном из них — Ургале-1 —живет 70 человек. Половина из них смогли выбраться самостоятельно. В воде оказались 12 домов и 30 придомовых территорий.

Местные власти создали пункт временного размещения в Ургале. Там в данный момент находятся 35 человек. Всего там можно разместить до 400 жителей. В зону паводка отправились пожарные, также к вылету готовятся сотрудники комитета по гражданской защите.