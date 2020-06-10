Мост через реку Незнайку рухнул в Новой Москве из-за паводка

Сам мост располагался в деревне Большое Покровское. По предварительным данным, произошла просадка опоры моста через реку. В результате никто не пострадал.

«На месте работают экстренные службы города. Движение транспорта на данном участке полностью перекрыто», — сообщили в ведомстве.

РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что водители могут воспользоваться объездными путями.

Между тем в Сети появилось видео с места обрушения моста.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что на части моста покрытие переломилось пополам.