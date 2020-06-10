    10 июня 2020, 20:09

    Мост через реку Незнайку рухнул в Новой Москве из-за паводка

    Анатолий Минкин

    Сильная гроза, которая обрушилась на столичный регион, привела к паводку, который размыл автомобильный мост через реку Незнайку в Новой Москве. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на управление ГИБДД столичного главка МВД.

    Сам мост располагался в деревне Большое Покровское. По предварительным данным, произошла просадка опоры моста через реку. В результате никто не пострадал.

    «На месте работают экстренные службы города. Движение транспорта на данном участке полностью перекрыто», — сообщили в ведомстве.

    РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что водители могут воспользоваться объездными путями.

    Между тем в Сети появилось видео с места обрушения моста.

    На опубликованных кадрах можно увидеть, что на части моста покрытие переломилось пополам.