10 июня 2020, 20:09
Мост через реку Незнайку рухнул в Новой Москве из-за паводка
Сильная гроза, которая обрушилась на столичный регион, привела к паводку, который размыл автомобильный мост через реку Незнайку в Новой Москве. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на управление ГИБДД столичного главка МВД.
Сам мост располагался в деревне Большое Покровское. По предварительным данным, произошла просадка опоры моста через реку. В результате никто не пострадал.
«На месте работают экстренные службы города. Движение транспорта на данном участке полностью перекрыто», — сообщили в ведомстве.
РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что водители могут воспользоваться объездными путями.
Между тем в Сети появилось видео с места обрушения моста.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что на части моста покрытие переломилось пополам.