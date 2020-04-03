Мост частично обрушился в Приморье. Кадры с места

Мост частично обрушился на трассе Владивосток — Находка в Приморье. Движение на участке перекрыли, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Железобетонный мост находится в Шкотовском районе, на 55-м километре трассы Артем — Находка, он пролегает через реку Суходол. Мост построили в 1962 году. Его признали аварийным, запретили по нему ездить большегрузам.

По предварительной информации, обрушение произошло после того, как по мосту проехал грузовик. О пострадавших не сообщалось.

Сейчас место аварии обследуют специалисты, они думают над возможными вариантами объезда места ЧП. А пока водители едут через Партизанск. Рассматривается возможность восстановления пролета.

Трасса, на которой произошла авария, соединяет порт Находка с Владивостоком.