06 июля 2022, 15:35
Мусор загорелся у набережной Москвы-реки
Густой серый дым заметили у набережной Москвы-реки, в районе метро «Электрозаводская». Там, по предварительным данным, загорелся мусор. Об этом сообщил корреспондент «360».
По его словам, там строят жилой квартал и реставрируют стадион «Торпедо». Также в распоряжении «360» появилось видео. На нем можно заметить клубы дыма.
Известно, что спасатели получили информацию о ЧП на Крутецкой набережной, они выехали на место.
Все обстоятельства случившегося уточняются.