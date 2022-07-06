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    06 июля 2022, 15:35

    Мусор загорелся у набережной Москвы-реки

    Наза Салех Захи

    Густой серый дым заметили у набережной Москвы-реки, в районе метро «Электрозаводская». Там, по предварительным данным, загорелся мусор. Об этом сообщил корреспондент «360».

    По его словам, там строят жилой квартал и реставрируют стадион «Торпедо». Также в распоряжении «360» появилось видео. На нем можно заметить клубы дыма.

    Известно, что спасатели получили информацию о ЧП на Крутецкой набережной, они выехали на место.

    Все обстоятельства случившегося уточняются.