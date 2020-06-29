Два внедорожника столкнулись на юге Москвы. Видео

На Севастопольском проспекте на юге Москвы произошло ДТП с двумя внедорожниками. Три человека пострадали, сообщил корреспондент «360».

Авария произошла около 22:20, уточнили в пресс-службе столичного главка МВД. Информация о пострадавших в МВД не поступала, из чего можно сделать вывод о том, что травмы не были серьезными.

У пострадавших ушибы и ссадины, подтверждает репортер «360». Госпитализация водителям и пассажиру не потребовалась.

В аварию попал фитнес-блогер Дмитрий Варгунин. Мужчина ехал на зеленый, но с превышением скорости. По его словам, в момент столкновения скорость была в районе 90-100 километров в час. Другой внедорожник стал поворачивать перед ним, за рулем находилась женщина 51 года, на пассажирском сиденье ехала ее мать. Блогер вез в багажнике баллоны с краской и при аварии перепачкался ей.

Источник фото: телеканал «360»

Столичный департамент транспорта уточнил, что машины столкнулись в районе дома 9 корпус 1 на Севастопольском проспекте. В результате ограничено движение в районе ДТП. Также Дептранс опубликовал кадры столкновения. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как один внедорожник поворачивает налево на перекрестке. В этот момент в него врезается машина, летящая по встречной полосе.