Квартира загорелась на юго-востоке Москвы

Пожар вспыхнул в квартире одного из жилых домов на юго-востоке Москвы. На месте уже работают экстренные службы города. Как сообщил источник «360», есть пострадавшие.

По информации собеседника, в результате пожара пострадали три человека. Квартира загорелась в доме на улице Красный Казанец. Сведения о возгорании подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Возгорание квартиры на восьмом этаже. Подразделения на месте работают. Что горит и какова площадь пожара, выясняется. Заявка пришла в 20:13», — заявили в пресс-службе.

Все причины и обстоятельства пожара предстоит узнать специалистам.