Москвичу зажало руку в унитазе

Мужчине 1987 года рождения из Москвы потребовалась помощь спасателей после «взаимодействия» с унитазом. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

Неожиданная ситуация, подробности которой пока не разглашаются, произошла в ночь на 14 августа. Сотрудники экстренных служб узнали о ней в 01:07.

Собеседник «360» отметил, что мужчине грозила опасность: его рука застряла в унитазе. К нему направили спасателей.

Неприятность случилась в жилом доме. Текущее состояние пострадавшего неизвестно.

Ранее сотрудники региональной прокуратуры огласили причину обрушения стены дома в омском районе Нефтяники. По данным экстренным служб, здание пострадало из-за ветхого состояния.

Представители МЧС заявили, что дом лишился части стены с первого по пятый этажи. По их словам, площадь обрушения составляет 200 квадратных метров. В устранении последствий задействовали 47 человек и 12 единиц пожарно-спасательной техники.