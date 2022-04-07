Москвичу вынесли наказание за убийство товарища из Пензенской области

Сердобский городской суд с участием присяжных вынес приговор 60-летнему жителю Москвы по факту убийства 58-летнего жителя Пензенской области. Об этом написало ИА «Пенза-пресс».

По информации правоохранителей, убийство произошло в июне 2021 года. Москвич приехал в город Сердобск и зашел в гости к товарищу. Во время распития спиртных напитков мужчина схватился за нож и зарезал 58-летнего друга.

Обвиняемому в убийстве присудили девять с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Также ему назначили штраф в размере полтора миллиона рублей в пользу дочери погибшего и 47 000 рублей в качестве затрат на погребение.

В Сердобском районе это был первый приговор, который выносился судом присяжных.