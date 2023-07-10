Происшествия 10 июля 2023, 17:48 Москвичку заподозрили в жестоком избиении своих детей на приеме у педиатра Shot: в Москве полиция проверяет женщину, избившую троих своих детей на приеме у педиатра РИА «Новости»

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Жительница Москвы в медучреждении на глазах у врача набросилась с кулаками на своих детей. Медики вызвали сотрудников полиции и опеки. Об этом сообщили в Telegram-канале Shot.

По данным источника, в детской поликлинике на севере Москвы многодетная мать находилась на приеме у педиатра со своими сыновьями пяти и восьми лет и семилетней дочкой. Во время осмотра дети баловались, тогда женщина решила их успокоить агрессивным методом, бросив на пол и начав избивать по рукам и ногам. Побои сопровождались криком.

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Медики попытались остановить мать, сделав ей замечание, но в ответ она набросилась и на них с оскорблениями и угрозами. После этого врачи, осмотрев детей, выявили у них многочисленные застойные ссадины, ушибы и гематомы. При этом женщина не смогла пояснить происхождение травм.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после случившегося. В СМИ уточнили, что в этой семье воспитывается еще 14-летняя девочка.

Ранее мать пострадавшего в Набережных Челнах подростка раскрыла детали нападения жительницы дома на сына.