Происшествия 08 сентября 2023, 12:30 Москвичку заподозрили в краже курток у прихожан церкви Прокуратура Москвы: женщину задержали по подозрению в краже у прихожан в церкви

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В центре столицы женщина зашла в церковь и похитила куртки у прихожан. Против нее возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, в центре столицы на улице Солянка 55-летняя женщина украла две куртки за 66 тысяч рублей, принадлежащие прихожанам. Вскоре сотрудникам полиции удалось установить и задержать подозреваемую. Она призналась в содеянном, но до момента задержания успела надеть куртки. Против нее возбудили уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину.

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На кадрах видео, опубликованного ведомством, видно, как женщина подошла к церкви. Оставила у входа детскую коляску и зашла в храм вместе с ребенком. После она вышла, посадила ребенка в коляску, туда же положила украденные вещи и спокойно ушла с места.

Ранее двух полицейских задержали в Москве за кражу криптовалюты. Их заподозрили в хищении почти 10 биткойнов, около 26 миллионов рублей.