Важное 04 марта 2023, 09:52 Москвичку задержали по подозрению в госизмене ФСБ задержала москвичку, которую заподозрили в госизмене в виде финансирования ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Силовики задержали в Москве женщину по подозрению в госизмене. Жительница столицы оказывала финансовую помощь ВСУ, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Операцию провели сотрудники ФСБ во взаимодействии со специалистами МВД.

Реклама

«Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ», — подчеркнули в силовом ведомстве.

Реклама

Деятельность женщины, добавили в ФСБ, была направлена против безопасности Российской Федерации. Ей вменили преступление, предусмотренное статьей 275 Уголовного кодекса.

Подозреваемую задержали в Москве. Она пыталась выехать из России. Решением Лефортовского суда столицы женщину арестовали на два месяца.

Сотрудники следственного управления ФСБ устанавливают все обстоятельства уголовного дела, идут оперативно-разыскные мероприятия, соучастников женщины ищут.

Москвичке грозит лишение свободы сроком от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или дохода осужденного за период до трех лет.