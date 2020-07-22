Москвичку со сломанной ногой эвакуировали из тайги в Бурятии

Сообщение о том, что в Курумканском районе Бурятии в 19 километров от источников на реке Алла участницы тургруппы сломала ногу, поступило спасателям 19 июля в 18:30. Самостоятельно она не могла передвигать, поэтому ей нужна была «транспортировка из труднодоступной местности».

Источник фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России

Вызволить попавших в беду людей оказалось непросто. Спасатели сначала добрались до туристов пешком, а потом соорудили четыре навесные переправы общей протяженностью около 80 метров, чтобы доставить пострадавшую и ее спутника до вертолета Ми-8. Ближе посадить винтокрылую машину было нельзя.

Сотрудникам МЧС понадобилось около пяти часов, чтобы транспортировать женщину и обратившегося за помощью мужчину к вертолету. Сейчас с получившей травму туристкой все в порядке. Ее отвезли в Баргузинскую центральную районную больницу.