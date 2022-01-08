Москвичку с ребенком выгнали из ресторана за требование книги жалоб

Жительница Москвы Анна Б. рассказала о том, что ее вместе с ребенком выгнал из ресторана в ТЦ «Аэропорт» персонал заведения. Детали инцидента она описала в группе в Facebook Airport/Sokol Da Neighborhood.

Женщина рассказала, что ее около получаса игнорировали официанты, после чего она попросила дать ей жалобную книгу. В ответ на просьбу администратор повысил на нее голос, утверждает она.

«У них всегда был швах с сервисом, но чтоб такое хамство… В общем, „рождественское“ настроение обеспечено», — сообщила пострадавшая.

Впрочем, в комментарии к публикации пришла сотрудница ресторана, изложившая свою точку зрения на события. По ее словам, изначально клиентку никто не встретил на входе из-за общей загруженности, она самовольно прошла в зал и выбрала место. Затем она стала требовать на повышенных тонах от менеджера принять ее заказ.

«Поскольку вам не понравились цены в меню, вы почему-то перешли на личности, назвали менеджера ***, а всех сотрудников ***», — заявила сотрудница. Она сочла логичным решение менеджера отказать клиентке в обслуживании.

После получения жалобной книги женщина с ребенком не удовлетворилась ее заполнением и угрожала вызвать полицию, после чего ей рекомендовали покинуть заведение.

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