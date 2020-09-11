Москвичку с детьми госпитализировали после уничтожения тараканов в квартире

Женщину с детьми госпитализировали после уничтожения тараканов в ее столичной квартире, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

По информации правоохранителей, инцидент произошел на юге города. После дезинсекции заказчицу и ее детей 2016, 2018 и 2020 годов рождения отправили в больницу с предварительным диагнозом «отравление», информирует сайт «Аргументы и факты».

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, предоставление которых не соответствует требованиям безопасности. В настоящий момент полиция выясняет, какая именно фирма проводила дезинсекцию. Помимо прочего, проверят качество и безопасность используемых веществ.