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    11 сентября 2020, 17:12

    Москвичку с детьми госпитализировали после уничтожения тараканов в квартире

    Полина Петрова

    Женщину с детьми госпитализировали после уничтожения тараканов в ее столичной квартире, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.
    Москвичку с детьми госпитализировали после уничтожения тараканов в квартире

    По информации правоохранителей, инцидент произошел на юге города. После дезинсекции заказчицу и ее детей 2016, 2018 и 2020 годов рождения отправили в больницу с предварительным диагнозом «отравление», информирует сайт «Аргументы и факты».

    Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, предоставление которых не соответствует требованиям безопасности. В настоящий момент полиция выясняет, какая именно фирма проводила дезинсекцию. Помимо прочего, проверят качество и безопасность используемых веществ.

    Новости SMI.FM