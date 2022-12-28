Эксклюзив 28 декабря 2022, 16:16 Москвичку освободили из 18-дневного заточения без еды и воды. Видео Источник «360»: жительницу Москвы освободили из квартиры после 18-дневного заточения

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Жительницу московского района Преображенское, которая провела 18 дней без еды и воды в запертой квартире на Большой Черкизовской, освободили, сообщил источник «360». Дверь вскрыли слесарным инструментом, полицейским предоставили доступ. Судя по видео с места происшествия, там уже находятся правоохранители.

По данным источника, муж женщины уехал в Ярославль и не отвечает на звонки. Его жена пояснила, что после его ухода дверь сломалась и она не могла выйти наружу. Ранее сообщалось, что супруг уехал, запер ее и забрал телефон.

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В кадр попали полицейский, дверь с вскрытым замком, фрагменты которого лежат на коврике в подъезде, а также часть коридора, заваленного вещами. Женщина пояснила, что в квартире идет ремонт.

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Официальной информации о случившемся пока нет.