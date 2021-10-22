Москвичку изнасиловали двое мужчин

Двое мужчин изнасиловали девушку в Москве, заманив ее в квартиру, чтобы посмотреть на якобы живущего там кролика. Об этом рассказало издание Vse42.ru со ссылкой на СК.

По информации СК, двое мужчин распивали алкогольные напитки в одном из московских заведений. Там они познакомились с пострадавшей. Мужчины предложили ей пойти с ними в квартиру, чтобы посмотреть на домашнего питомца — кролика. Женщина согласилась. В квартире мужчины подвергли ее сексуальному насилию. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, написали «Дни.ру».