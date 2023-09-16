Происшествия 16 сентября 2023, 15:20 Москвичку и ее дочь избили в салоне красоты МВД: полиция Москвы проверит факт избиения матери с дочерью в салоне красоты РИА «Новости»

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Правоохранители проверят действия участников конфликта, произошедшего в салоне красоты в центре Москвы. Там сотрудники студии избили 16-летнюю девушку и ее мать после просьбы расплатиться за услуги сертификатом со скидкой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действий участников конфликта», — указали в ведомстве.

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В салон красоты 16-летняя девушка пришла со своей матерью. За оказанные услуги она хотела расплатиться скидочным купоном, однако сотрудники студии отказали.

После этого началась ссора, которая переросла в драку. Подростка и женщину избили и спустили с лестницы. После случившегося у москвички диагностировали ушиб.

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