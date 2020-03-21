Москвичку госпитализировали с ожогами 80% тела после солярия

Врачи неоднократно предупреждали об опасности соляриев, но желание девушек получить ровный и красивый загар перевешивало все аргументы. Для 19-летней москвички такая процедура в салоне красоты закончилась госпитализацией.

Как сообщил «Пятый канал», молодая девушка решила не дожидаться лета и получить красивый загар уже в конце марта. Она отправилась в салон красоты на улице Клинской на севере столицы.

Сеанс продолжался всего 15 минут. Но, когда девушка пришла домой, то почувствовала на коже сильное жжение и неприятный зуд. Она тут же вызвала скорую.

Как сообщил сайт «Дни.ру», прибывшие врачи осмотрели пациентку и диагностировали у нее ожоги 80% всего тела. В срочном порядке пострадавшую в солярии увезли в больницу.