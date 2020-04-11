Москвички нарушили режим самоизоляции, а потом набросились на полицейских с матом и кулаками

Две жительницы Москвы, несмотря на введенный в городе режим самоизоляции, распивали спиртные напитки на улице. Когда полицейские приехали на вызов, москвички напали на них.

Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах. По его словам, в ночь на 10 апреля в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные распивают алкоголь на деткой площадке. Сотрудники отправились на Изюмскую улицу и обнаружили там двух пьяных женщин.

Они не реагировали на требования правоохранителей, продолжая распивать алкоголь и материться. Когда полицейские попытались их задержать, женщины оказали сопротивление. Один из сотрудников получил ссадины шеи и кистей рук, а другой — шеи и ног. Кроме того, женщины повредили форму обоих полицейских. Пострадавшие сотрудники получили медицинскую помощь и продолжили службу.

Женщины от медицинского освидетельствования отказались. Против них возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Нарушительницам грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до 5 лет.

В Москве из-за ситуации с распространением коронавируса введен режим самоизоляции. Жителям можно выходить из дома только по уважительным причинам — чтобы купить продукты и лекарства, поехать на работу, сходить в банк, а также выгулять домашних животных или вынести мусор.

В столице зафиксировано больше всего заражений по сравнению с другими регионами России. По данным на 11 апреля, в стране COVID-19 заболели 13 584 человека, из них — 8852 случая обнаружили в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что больницы Москвы работают в авральном режиме. Ранее стало известно, что в городе с 13 апреля начнут вводить пропускную систему.