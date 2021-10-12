Москвичка заявила о домогательствах мужчины на поводке

Жительница Москвы пожаловалась в полицию на домогательства со стороны неизвестного мужчины, которого вели на поводке и снимали на видео. Полицейские задержали злоумышленников, сообщило агентство «Москва».

Москвичка рассказала, что 10 октября отдыхала на лавочке на улице Крымский Вал. К ней подошли трое мужчин. Один из них вел товарища на поводке, а третий снимал происходящее на камеру. Один из подошедших обратился к 31-летней жительнице столицы и сказал, что мужчина на поводке является сексуальным маньяком.

После этого заявления мужчина принялся обнимать москвичку. Третий молодой человек снимал домогательства на видео. Завершив съемку, все три незнакомца убежали.

«Однако в скором времени, уже после обращения женщины в полицию, троица была задержана неподалеку от места инцидента», — сообщили в правоохранительных органах. По факту обращения жительницы проводится проверка.

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