Происшествия 07 февраля 2024, 17:06 Москвичка загорелась на кухне во время готовки обеда Shot: в Москве на пенсионерке загорелся халат, когда она готовила обед на кухне Maksim Konstantinov/Global Look Press

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В Москве во время приготовления обеда на пенсионерке вспыхнул халат. Женщина серьезно пострадала, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 80-летняя пенсионерка в квартире жилого дома на Симферопольском проезде готовила еду на кухне. В один момент она случайно задела халатом конфорку. Пламя мгновенно охватило одежду женщины. Она попыталась потушить огонь, но безрезультатно.

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Соседи, почувствовав запах гари, сообщили о ЧП в экстренные службы. Спасатели прибыли по адресу и вскрыли дверь. Помимо хозяйки, в квартире уже горела мебель на кухне и в коридоре.

Пожарные потушили пламя. Пенсионерку увезли в реанимацию с 90% ожогов тела.

Ранее на улице Правды на севере Москвы в квартире жилого дома заживо сгорела 69-летняя местная жительница. Причиной возгорания стало китайское электроодеяло.