Происшествия 31 июля 2023, 14:03 Москвичка выжила после падения на рельсы в метро Девушка выжила после падения на рельсы на станции «Кожуховская» московского метро РИА «Новости»

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На станции Московского метрополитена «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии девушка упала на рельсы из-за недомогания. Пассажирку спасли, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.

По данным СМИ, девушка стояла и ждала поезд в метро. Ей стало плохо, у нее закружилась голова, и она упала на рельсы. Это заметили другие пассажиры подземки и позвали на помощь. Москвичку подняли и передали медикам.

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Происшествие произошло сегодня утром. Из-за падения девушки интервалы движения поездов на Люблинско-Дмитровской линии увеличили.

Ранее москвич упал на рельсы на станции метро «Электрозаводская». В результате происшествия он погиб.