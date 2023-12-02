Происшествия 02 декабря 2023, 11:07 Москвичка выпила уксус, чтобы прогулять школу Shot: в Москве школьница выпила уксус, чтобы не пойти на уроки Freepik

Читать 360tv в

В Восточном округе Москвы школьница решила не идти на уроки, для чего выпила уксус. В результате девочку пришлось везти в больницу, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, юная жительница района Новогиреево планировала с помощью уксуса вызвать боли в животе, чтобы мама не пустила ее в школу, а оставила выздоравливать дома.

Реклама

Проснувшись утром девочка оделась и собралась на уроки, прихватив с кухни уксус. Она вышла в подъезд и глотнула столовой кислоты. Однако школьница не подозревала, что ей станет настолько плохо. Вернувшись домой, она попросила мать вызвать бригаду скорой. Врачи вовремя оказали всю необходимую помощь, сейчас ребенок в больнице.

Мама подростка получила штраф за неисполнение родительских обязанностей. Семья планирует перевести девочку на заочное обучение.

На днях в Москве 14-летняя местная жительница получила сильное отравление от противовирусных таблеток. Она принимала их для профилактики ОРВИ в сезон респираторных инфекций.