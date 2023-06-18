Происшествия 18 июня 2023, 13:06 Москвичка впала в кому после ринопластики в частной клинике «112»: девушка впала в кому после ринопластики в частной клинике в Московской области Фото: freepik.com

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Жительница столицы в надежде исправить нос решилась на операцию. Однако после хирургического вмешательства пациентка оказалась между жизнью и смертью, сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, ринопластику 25-летней москвичке провели 16 июня в подмосковной частной клинике «Жуковка» на Рублевке. После операции девушке стало плохо, ей вызвали бригаду скорой.

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Жительница столицы впала в кому, ее подключили к аппарату искусственного дыхания. Она до сих пор не приходила в сознание.

Родственники пока не планируют обращаться в правоохранительные органы с заявлением на медиков частной клиники и ждут, когда девушке станет лучше.

Ранее депутаты решили запретить врачам проводить операции по смене пола, за исключением лечения аномалий у детей.