Происшествия 22 августа 2023, 04:10 Москвичка умерла во время секса в сквере на глазах у жителей города Москвичка умерла во время секса в сквере недалеко от станции метро «Тушинская» РИА «Новости»

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Москвичка умерла во время секса рядом со станцией метро «Тушинская». Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале «МК: срочные новости».

В публикации сказано, что пара вступила в половой акт под дождем в сквере, прямо на глазах у горожан. Люди не стали терпеть неприемлемого поведения и спугнули мужчину, участвующего в интимном соитии. Любовник ушел от благоверной, а потом вернулся и увидел, что его партнерша мертва. Женщине пощупали пульс и убедились в правдивости слов ее друга.

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По словам мужчины, он вместе с подругой выпивал всю ночь, а затем и все утро. В определенный момент паре захотелось любви и они решили заняться сексом в общественном месте.

Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов. Личность умершей сейчас устанавливают.

Ранее женщина пострадала в аппарате магнитно-резонансной томографии из-за анальной пробки. В итоге пациентка получила травмы и ей потребовалась срочная помощь врачей.