Происшествия 11 сентября 2023, 11:03 Москвичка умерла после того, как съела арбуз Жительница Москвы умерла на следующий день после того, как съела арбуз РИА «Новости»

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Жительница Москвы умерла после употребления арбуза. Об этом сообщили Telegram-каналы «112» и Shot.

По данным журналистов, 48-летняя москвичка приобрела арбуз у станции метро «Спортивная», съела ягоду дома, а потом почувствовала себя плохо. Несмотря на тошноту, вызывать врача она не стала.

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Когда состояние женщины резко ухудшилось на следующий день, медиков вызвали уже родные пострадавшей, однако спасти ее врачам не удалось.

Медики подозревают, что причиной гибели женщины стал именно арбуз — его отправили на экспертизу.

Ранее девушка-подросток в Санкт-Петербурге попала в больницу в состоянии средней тяжести из-за отравления пивом.