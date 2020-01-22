22 января 2020, 15:36
Москвичка угрожала выкинуть правнука из окна. Видео работы спасателей
Бабушка забаррикадировалась с правнуком в московской квартире и угрожала выброситься вместе с ним из окна. Спасательную операцию сотрудников МЧС заснял на видео корреспондент «360».
На кадрах видно, что один из спасателей стоит на лестнице напротив окна квартиры, а другой находится в подъемной люльке крана.
Ранее «360» рассказали в пресс-службе МЧС Москвы, что с женщиной работают психологи и пытаются решить ситуацию мирным путем.
Причиной такого поведения бабушки стало появление судебных приставов, которые по решению суда должны забрать четырехлетнего ребенка. Женщина закрылась в квартире с мальчиком и заявила, что выбросится вместе с ним в окно, если во входную дверь будут ломиться.
Спасателям удалось попасть в квартиру и спасти ребенка. Мальчика сейчас осматривают медики.