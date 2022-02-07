В московской семье произошла поножовщина из-за кота. Пенсионера чуть не зарезала невестка: тот пострадал из-за решения выпустить животное погулять.

Драку устроили в пятиэтажке в районе Царицыно, сообщил сайт kp.ru. Пожилой мужчина открыл форточку долго мяукавшему коту — подумал, что ему стоит подышать воздухом.

Порыв не оценила сожительница сына москвича: женщина ворвалась в комнату и набросилась на свекра с ножом. Один удар пришелся тому в голову, еще два — на предплечье и кисть. Когда мужчина упал, залитый кровью, нападавшая отступила.

Пенсионера отвезли на скорой в больницу. От госпитализации он в итоге отказался. Агрессивную родственницу полиция не стала арестовывать, сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Пожилой москвич и его супруга считают, что женщина была не в себе — то ли пьяная, то ли под действием каких-то веществ.

Живущий в доме кот, добавили пенсионеры, вообще обычно гуляет сам по себе. Квартира расположена на первом этаже, и животное просто выходит в окно.