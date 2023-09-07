Происшествия 07 сентября 2023, 17:10 Москвичка случайно нашла в мусорке пистолет Baza: москвичка нашла пистолет в мусорке на детской площадке Фото: freepik.com

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Женщина наткнулась на пистолет, когда выбрасывала мусор в помойку в Новой Москве. Она рассказала о необычной находке полицейским, сообщили в Telegram-канале Baza.

Авторы поста уточнили, что жительница Рассказовки вышла к контейнерам, расположенным на улице Бориса Пастернака, чтобы выбросить мусор. В один момент она увидела в баке пистолет, который напоминал американскую модель кольта.

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Женщина не рискнула рассмотреть ближе оружие и вызвала сотрудников полиции. Позже специалисты установят, боевой пистолет или нет, а также выяснят, кто его выбросил в мусорку.

Ранее дети нашли разобранный пистолет Макарова у жилого дома на юге Москвы. Позже специалисты установили, что пистолет был сломан и поэтому никто не пострадал. Оружие забрали у детей и передали полиции.