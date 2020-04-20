Москвичка сдала сына полиции за нарушение карантина

В московском районе Марьино мужчина вышел из дома, несмотря на то, что у него подтвердили COVID-19. Но прогулка была недолгой — его мать тут же сообщила об этом полиции, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что у 36-летнего москвича подтвердили коронавирусную инфекцию всего два дня назад, но из-за легкого течения болезни его решили не отправлять в больницу. Выходить за пределы дома всем домочадцам запретили. Продержался больной недолго — на следующий день он уже вышел из дома. Об этом в полицию сообщила его собственная мать.

Мужчину задержали и принудительно отправили в обсерватор. Теперь, помимо лечения под неустанным контролем врачей, ему грозит еще и штраф.

Это далеко не первый случай, когда больные COVID-19 не соблюдают предписанные правила оставаться дома. Ранее сообщалось, что штрафы за нарушение карантина получили 30 москвичей с коронавирусом.

Чаще всего в столице не сидят дома молодежь и люди среднего возраста. Самыми дисциплинированными оказались пенсионеры. Об этом заявили власти Москвы.