Происшествия 04 января 2024, 18:21 Москвичка рухнула с пандуса у гостиницы «Космос» и сломала позвоночник Shot: женщина сломала позвочник, упав с пандуса у гостиницы «Космос» в Москве РИА «Новости»

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Молодая женщина сломала позвоночник, рухнув с пандуса возле гостиницы «Космос» в Москве. О происшествии сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, пострадавшей 30 лет. Вечером 2 января она отдыхала со своим приятелем. Завершить вечер они решили в отеле «Космос». Но свободных номеров, к их сожалению, на тот момент не оказалось.

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Пара вышла на улицу, где разругалась. В итоге оба решили провести остаток дня в одиночестве. Женщина прошла несколько метров и неожиданно потеряла равновесие около пандуса, а после упала вниз.

Подняться самостоятельно она уже не смогла. Скорую пострадавшей вызвали охранники гостиницы. Врачи выявили у нее перелом поясничного отдела позвоночника.

В деталях этой истории теперь разбираются полицейские, отметил источник Shot.