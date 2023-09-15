Происшествия 15 сентября 2023, 02:21 Москвичка пыталась утопить дочь в ванне Пятый канал: москвичка пыталась утопить дочь в ванне из-за мании преследования Pxhere

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Москвичка попыталась утопить собственную дочь в ванне из-за мании преследования. Как сообщил Пятый канал со ссылкой на источник, женщина вовремя одумалась и сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Страшная история развернулась в одной из столичных многоэтажек 13 сентября. Как указано в материале, 42-летняя жительница Москвы страдала манией преследования. Женщина боялась, что ей и ее шестилетней дочери угрожает опасность. Москвичка решила убить ребенка. Так, по мнению женщины, она спасла бы девочку от опасности.

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Как уточнил источник издания, женщина вовремя одумалась и отпустила ребенка. Затем она самостоятельно вызвала правоохранителей и призналась в содеянном. Сотрудники полиции прибыли на место, сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

На схожие действия пошла женщина в Краснодаре, однако там история закончилась трагически. Мать находилась в квартире со своей двухлетней дочерью. В какой-то момент женщина положила девочку в ванну и удерживала ее под водой, пока та не перестала подавать признаков жизни. После чего мать позвонила в экстренную службу. Следователи Краснодара завели уголовное дело.