Эксклюзив 27 ноября 2023, 18:08 Москвичка приняла звук упавшего с крыши снега за взрыв Жительница севера Москвы приняла звук упавшего с крыши на козырек снега за взрыв Unsplash

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На улице Флотская в Головинском районе Москвы на козырек упал снег. Грохот напугал жительницу, и она вызвала спасателей, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, хлопок, похожий на взрыв, услышала жительница дома. Она позвонила на «112» и сообщила о ЧП в доме. При этом женщина добавила, что взрывной волной в одной из квартир выбило окно.

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На место происшествия прибыли службы спасения, но следов взрыва они не обнаружили. Причиной паники стал снег, который с грохотом рухнул на козырек. В результате произошедшего никто не пострадал.

На Москву обрушился снегопад. За минувшую ночь в столице выпало рекордное количество осадков впервые за 45 лет. Коммунальные службы начали чистить крыши от снега и наледи, дома огородили специальной лентой.