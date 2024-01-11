Происшествия 11 января 2024, 20:48 Москвичка при загадочных обстоятельствах заживо сгорела у себя дома Baza: в Москве женщина загадочным образом заживо сгорела в своей квартире Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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В Москве местная жительница в квартире на глазах у супруга сгорела заживо. Мужчина не смог объяснить следствию, как это случилось, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, на днях мужчину в квартире на проезде Шокальского разбудили истошные крики супруги. Открыв глаза, он увидел бегущую по коридору жену, которую уже полностью охватило пламя.

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Шокированный москвич сразу же кинулся тушить женщину, набросив на нее одеяло. После этого он вызвал бригаду скорой помощи. В это время пострадавшая уже потеряла сознание. Ее экстренно увезли в больницу с ожогами 65% тела. Несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось, она умерла, не приходя в сознание.

Прибывшим на место следователям мужчина не смог пояснить, что произошло с супругой. По его словам, в ту ночь они находились дома одни, и он уже спал, когда случилось ЧП.

Мужчина уверяет, что в квартире даже не было ни свечей, ни спичек. Он также рассказал правоохранителям, что они жили с женой дружно и почти не ругались.

Тело человека обнаружили в сгоревшем доме пропавшего рэпера Sir-J. Соседи считают, что здание могли поджечь для скрытия убийства исполнителя.