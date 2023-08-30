Происшествия 30 августа 2023, 17:06 Москвичка потеряла несколько литров крови во время аборта в частной клинике РЕН ТВ: пациентка потеряла три литра крови из-за ошибки врача во время аборта РИА «Новости»

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В Москве пациентка частной клиники попала в реанимацию после того, как потеряла три литра крови во время аборта. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Во время операции 37-летней пациентке случайно проткнули матку. У москвички началось кровотечение. Рядом с ней, по данным канала, не было ни анестезиолога, ни реаниматолога.

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«Пострадавшую в состоянии геморрагического шока доставили в одну из столичных больниц. Она находится в реанимации», — отметили в статье.

Ранее врачи из Раменского спасли роженицу с потерей более чем трех литров крови. Женщина на 39-й неделе беременности поступила в областной центр материнства и детства, сами роды прошли успешно. Однако во время отделения плаценты у 37-летней женщины началось сильное кровотечение. Пациентка провела в реанимации несколько суток.