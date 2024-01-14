Происшествия 14 января 2024, 22:05 Москвичка потеряла 20 тысяч рублей из-за любви к мошеннику Shot: аферист выманил у влюбленной в него москвички 20 тысяч рублей Unsplash

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Жительница Москвы стала жертвой любовного афериста. Он выманил у нее 20 тысяч рублей, попросив покормить кота, сообщил Telegram-канал Shot.

В декабре москвичка познакомилась с мошенником при помощи приложения. Они переписывались, флиртовали и собирались встретиться лично. Женщина поняла, что влюбилась в собеседника.

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До новогодних праздников мужчина написал ей, что должен уехать на похороны отца в некий провинциальный город, «который никто не знает». Он попросил 43-летнюю «возлюбленную» приехать в аэропорт Шереметьево и забрать из припаркованного там автомобиля ключи от его квартиры.

По его словам, автомобиль был бизнес-класса, а квартира находилась в элитном комплексе. По дороге он попросил у женщины 20 тысяч рублей, так как его карту заблокировали.

Влюбленная женщина перевела деньги на карту неизвестного мужчины, который, по словам ее собеседника, был его другом. После этого мошенник заблокировал женщину во всех мессенджерах. Обманутая обратилась со своей историей в полицию.

Другим пострадавшим от аферистов стал 73-летний пенсионер. Он отдал женщине 2,4 миллиона рублей для совместной поездки на Мальдивы.