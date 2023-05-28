28 мая 2023, 22:25
Москвичка попыталась перелезть через забор и наткнулась на железный штырь
Москвичка проткнула себе бок металлическим штырем, пытаясь перелезть через забор
Жительница Москвы решила перелезть через железный забор и наткнулась на его железные прутья. Это произошло на Киевской улице, сообщил источник «360» в экстренных службах.
Девушка травмировалась, когда перелазила через ограждение детского сада. Она зацепилась за железные колья и не смогла выбраться самостоятельно.
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На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Им пришлось вырезать часть забора, металлический штырь остался в теле 22-летней девушки. Медики оказали пострадавшей первую помощь.
Москва 2023
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